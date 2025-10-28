リボン食品は10月4日、京都･下鴨に日本初となるスイーツデニッシュ「バブカ」の 専門店「BABKA cadabra(バブカカダブラ)」をオープンした。これに伴い、10月16日に同店でプレス発表会を開催。筏由加子社長と新規事業企画課の鷲田千尋氏が登壇し、ブランド立ち上げの経緯や商品特徴について説明した。写真右から、筏由加子社長と新規事業企画課の鷲田千尋氏バブカは東欧発祥のパンの一種で、2010年以降にニューヨークで人気が高まり