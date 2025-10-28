秋田県・鈴木健太知事が28日、東京・市ヶ谷の防衛省を訪問し小泉進次郎防衛大臣に、人身被害が拡大しているクマの対策として、自衛隊の派遣を要望した。鈴木知事が提出した要望書では、秋田県内のクマ目撃件数が、今年これまでに8225件を数え、人身被害も53件（うち52件が人の生活圏、2人が死亡）だとしている。目撃件数は前年の1340件に対して既に約5倍に増加している。鈴木知事は「自衛隊の力を借りなければ国民の命が守れない