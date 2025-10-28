日本を訪問中のトランプ大統領は、高市首相との初めての対面での首脳会談を終え、午後には神奈川県のアメリカ軍横須賀基地に向かう。日本を訪問中のトランプ大統領は、午後に神奈川県にあるアメリカ軍横須賀基地に向かう予定で、大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」に高市首相も同乗して移動する方向だという。トランプ大統領は、横須賀基地に停泊中の原子力空母ジョージ・ワシントンで演説する予定だ。また、アメリカ側の強い