高校野球秋季九州大会で熊本工業がベスト4進出を果たし、来春のセンバツ出場へ大きく前進しました。28日、宮崎市で行われた準々決勝で熊本工業は沖縄県の日本ウェルネスと対戦。初回にホームランで1点を先制されるも、4回までに逆転し、6回には連続タイムリーで追加点をあげるなど6-1で勝利しました。【試合結果】熊本工業 6-1 日本ウェルネス（沖縄）準決勝は30日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われま