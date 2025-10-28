EXOのチャンヨルが、日本ソロライブツアーを成功裏に終えた。【写真】チャンヨル、東方神起らと仲睦まじいSHOTチャンヨルの日本ソロツアー「CHANYEOL JAPAN TOUR 2025-The Days-」は、10月4日の愛知公演を皮切りに、福岡（8日）、大阪（10日）、神奈川（27日）を巡る全4都市で開催された。今回のライブツアーは、チャンヨルの日本ソロデビューを記念して開催された。タイトル曲『ずるいよ』をはじめ、自身が作詞・作曲に参加した『