「ジュラシック」シリーズ新章『ジュラシック・ワールド／復活の大地』のレンタル配信が2025年11月12日に配信開始となる。※ダウンロード販売は先行発売中。 新たな冒険を率いるのは、シリーズ初の女性主人公となる、アクション界の至宝スカーレット・ヨハンソン。さらにを2度受賞した名優マハーシャラ・アリと、『ウィキッド ふたりの魔女』で世界を魅了したジョナサン・ベイリーとい