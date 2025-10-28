トヨタグループ、「5ブランド再構築」戦略とは？トヨタグループは、「Japan Mobility Show 2025（JMS2025）」において、2025年10月29日8時30分よりカンファレンスを実施します。これに先立ち、同社は10月13日に「トヨタイムズ」の特別生放送を実施し、センチュリーブランドの独立を含む、ダイハツを含めた5ブランドの再構築という、グループの新たな方向性を発表しています。【画像】これが「新カローラ」 写真を見る！（30枚