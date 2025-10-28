メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太七冠がタイトルを死守できるか注目の王座戦第5局が、山梨県で始まりました。 今期の王座戦五番勝負は、藤井七冠に同学年の伊藤匠叡王が挑戦しています。 ここまでは藤井七冠と伊藤叡王が互いに持ち味を発揮し、2勝2敗のタイで並んでいます。 第5局の舞台は山梨県の常磐ホテルで、28日午前9時に伊藤叡王の先手で始まりました。 「定刻になりましたのでで、伊藤挑戦者の先手