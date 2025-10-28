みなさんは、顔のパーツについて、何かしらのコンプレックスを抱いていませんか。「コンプレックスを感じている顔のパーツ」に関するアンケート調査により、女性の7割が顔にコンプレックスを抱いている一方、そのコンプレックスを解消できた経験を持つのは男女とも1割未満であることが明らかになりました。女性は「鼻」と「目」、男性は「顎」を気にする傾向があり、悩みの解消の難しさが浮き彫りになっています。【漫画】「あんな