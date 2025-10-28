俳優・秋野暢子（６８）が２８日、東京・西武渋谷店で１１月３日まで開催する絵画展「がんを乗り越えて、新たな色を見つける〜色彩の希望３〜秋野暢子と希望の輪展」の取材会を行った。２０２２年６月に頸部食道がんのステージ３と診断されたが、治療の甲斐あり、２３年４月に寛解。病を克服してから３回目の個展で、自身の新作絵画約５０点飾られており「今年２月から７月までの６カ月間、家にこもって、絵ばかりを書いていま