日本政府は、高市首相が２８日午後にトランプ米大統領とともに米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）を訪れると正式に発表した。米側の大統領専用ヘリコプターに同乗して現地に向かう見通しだ。横須賀基地は米国外で唯一の米空母の母港で、日米首脳がそろって訪問することで強固な同盟を内外に示す狙いがある。