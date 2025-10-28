高市総理がアメリカのトランプ大統領との会談で、トランプ氏をノーベル平和賞に推薦すると伝えたことが明らかになりました。アメリカのレビット大統領報道官は28日、高市総理がトランプ大統領に対してノーベル平和賞に推薦すると伝えたことを明らかにしました。高市総理は、トランプ大統領との首脳会談でタイとカンボジアの停戦などに触れ、「世界の平和と安定へのトランプ大統領の揺るぎないコミットを高く評価する」と述べていま