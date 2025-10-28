NARSが手掛ける2025年ホリデーコレクション「DAZZLING DIMENSION」は、ファッション界の異才・イリス・ヴァン・ヘルペンとのコラボレーションによって誕生。幻想的なデザインと革新的なフォーミュラが融合し、まるでアートのような美しさを放ちます。10月24日（金）より数量限定で発売される全10アイテムは、未知なる美の領域へと誘う、まさに“次元を超える”コレクションです。 NARS×イリス・ヴァン・