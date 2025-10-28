10月26日に放送された日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第3話の後に流れた予告で、目黒蓮演じる物語の鍵を握る重要人物の姿が登場しました。『ザ・ロイヤルファミリー』第4話あらすじ。栗須は調教師の広中に呼ばれ、育成牧場を訪ねる。2人は金髪のジョッキー・佐木に希望を託すが…これまで役どころの詳細が明らかになっておらず、第3話まで出演シーンがなく謎が深まる中、第4話でついに姿を現します。本作は、山本周五郎賞やＪ