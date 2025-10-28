Image: Nothing 小さくて軽いNothing Phoneだったりもする？Nothing（ナッシング）がエントリーモデルとみられるNothing Phone ( 3a ) Liteを、日本時間10月29日(水)午後10時に正式発表することが明らかになりました。NothingはPhone ( 3a ) Liteについて、「あなたの一日を明るく照らす」と予告していますが、これはおそらく一日中使えるバッテリーのことと、本体背面下に搭載されるとみら