傷害の疑いで、新発田市に住む会社員の男（34）が28日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は10月21日午後10時15分頃、自宅で10歳未満の男の子に対し、顔面などを数回殴る暴行を加え、全治8日間を要する顔面打撲のケガをさせた疑いです。関係機関から「児童の顔にアザがあるのを発見しました」と情報提供があり警察が捜査していました。男の子は結婚相手の連れ子で、同居していたということです。調べに対し男は「殴った