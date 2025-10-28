コトブキヤは「龍が如く」シリーズに登場する春日一番のフィギュアの予約を開始した。 【画像】春日一番フィギュア全身の様子 右手には自称「勇者のバット」を持ち、右肩の相棒「ナンシー」も春日一番の決め顔と並んでバッチリポーズをとっている。 コトブキヤショップ限定特典として、購入者には春日一番の刺青である龍魚が描かれた「特製アクリルブロック」がプレゼントされる。特典は準備数に達し次