◆九州地区高校野球準々決勝長崎日大4―1小林西（28日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）長崎日大が2022年秋以来の準決勝進出を決めた。1回に川鍋怜恩（2年）の適時打などで2点を先制。3回、4回と1点ずつ加え前半で4点をリードした。先発の古賀友樹（2年）は5安打1失点の完投勝利。選抜高校野球で九州地区は例年、明治神宮枠、21世紀枠を除くと、4校が選ばれている。