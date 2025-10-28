福岡管区気象台は28日午前10時21分、福岡県に乾燥注意報、筑豊、筑後地方に霜注意報を発表した。同県では30日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに、筑豊、筑後地方では29日朝は霜に対する農作物の管理にそれぞれ注意を呼びかけた。