全国でクマの出没や被害が相次いでいるなか、安佐南区でもカキの木が折られ周辺からはクマの痕跡が見つかりました。 宮粼玲太記者「被害を受けたのがこちらのカキの木なのですが、クマの爪痕とみられるものが複数確認できます」 安佐南区などによると２６日夕方「自宅裏のカキの木が折られていた」と住民から町内会長に連絡があったということです。 ２７日に区役所の職員やクマレンジャーなどが現地で確認したとこ