10月31日発売のファッション誌「eclat」12月号（集英社）に、美容家の君島十和子・憂樹親子が登場を果たす。【写真】「美男美女すぎ」「笑顔がステキ〜」夫＆長女・次女との“顔出し”家族4ショット披露の君島十和子「母から娘へ受け継ぐ、エクラ的洗練名品」特集に登場する2人は、クラスプ（ジュエリーの留め金具）のつなぎ方で1本にも2本にもなるMIKIMOTOのパールネックレスや、母となる自分へ選んだカルティエのブレスレッ