4児の母でタレントの平愛梨（40）が、子どもたちと過ごす休日の様子を公開。兄弟ショットが“そっくり”と話題になっている。【映像】4兄弟ショット&それぞれの好みに合わせた朝食2017年にサッカー日本代表の長友佑都選手と結婚し、7歳、6歳、4歳、2歳の男の子を育てている平。これまでInstagramで、子どもたちの好みに合わせて違うメニューで用意した朝食や、自宅で円陣を組み長友選手を応援する姿など、日常の様子を度々