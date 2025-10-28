俳優の岩城滉一（74）が、“人生の最後まで乗る”という愛車を初公開し、反響を呼んでいる。【映像】“人生の最後まで乗る”岩城滉一の愛車（複数カット）大の車・バイク好きとして知られる岩城。これまで自身のYouTubeチャンネルで、ミニクーパーや軽トラック、ハーレーなど、さまざまな愛車を披露してきた。“人生の最後まで乗る”愛車を初公開2025年10月25日には、「岩城滉一が人生の最後まで一緒に走るバイクを初公開」