天皇陛下は２７日、来日したトランプ米大統領と皇居・御所で会見された。宮内庁によると、会見は約３０分間で、トランプ氏は冒頭「お会いする機会を与えてもらい、大変光栄だ」などとあいさつした。ネット上にはトランプ氏が天皇陛下に指さす動画があり、ユーザーの中には「別に皇室崇拝者ではないのに、この違和感」「指差しするのは止めてください」などと疑問を示す声があった。また、会見を終えてトランプ氏が御所を後に