Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の千賀健永（３４）が２８日、都内で「ＴｏｋｙｏＢｅａｕｔｙＷｅｅｋ２０２５」メディア向けプロジェクト発表会に出席した。「ＴｏｋｙｏＢｅａｕｔｙＷｅｅｋ」スペシャルパートナーの千賀は、美容について熱くトーク。「母が美容関係のお仕事をしていて、子供の頃からスキンケアへの意識がすごく高かったです」といい、「（小学生の時に）部活をやっていたんですけど、冬にやると膝が真っ白