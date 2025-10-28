美容室を訪れた女性客にわいせつな行為をした疑いで、美容師の男が再逮捕された。藤井庄吾容疑者（33）は先月、自身が経営する東京・渋谷区の美容室を訪れた20代の女性客を近くのマンションの敷地内に連れ込み、わいせつな行為をした疑いが持たれている。藤井容疑者は、会計後に女性客のあとをついて行って犯行に及んだという。調べに対し、藤井容疑者は、「弁護士に相談してから話します」と供述しているという。藤井容疑者は、別