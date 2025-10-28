左足を骨折したお笑いコンビ、チョコレートプラネットの長田庄平（45）が28日、日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜午前11時55分）に生出演し、元気な姿を見せた。長田は、TBSで年末放送予定のスポーツバラエティー番組「SASUKE2025」の収録中に左足を剥離骨折し、全治3カ月のけがを負った。オープニングで、立ち上がったまま相方の松尾駿と肩を組んで登場。松葉づえなどはついておらず、カメラに向かって笑顔を作った。番組