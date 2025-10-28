◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都競馬場・芝１４００メートル、牝馬）＝１０月２８日、栗東トレセン新潟２歳Ｓ３着から臨むフェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は、坂路を６５秒０―１５秒９で流し、明日の追い切りに備えた。四位調教師は「予定通り乗り込めている。いい意味でテンションも上がっていないし、ふっくらして帰ってきた」と笑みを浮かべた。前走は後方待機