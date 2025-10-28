ＪＦＬの岩手は２８日、今季限りで元日本代表ＤＦ西大伍（３８）が現役を引退することを発表した。西はクラブを通じて「今シーズン限りで現役を辞めることを決めました。２０年間たくさんの愛をありがとうございました。今シーズン残りの試合をプロとして全うします」などとコメントした。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでも２８日午後８時から話すという。札幌市清田区出身の西は、札幌Ｕ―１５、Ｕ―１８で育ち、２００６年