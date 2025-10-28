女優の秋野暢子が２８日、東京・渋谷区の西武渋谷店で行われている「〜色彩の希望３〜秋野暢子と希望の輪展」（１１月３日まで）取材会を行った。２０２２年にステージ３の頸（けい）部食道がんの重複がんが判明。化学治療などを経て、寛解後の２３年から個展を開催。展示した絵は販売し、売り上げの一部をがん治療に携わる医療従事者やがん研究の機関に寄付している。今回からは、自身の作品だけでなく「同じ病を克服して現