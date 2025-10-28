◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都競馬場・芝１４００メートル、牝馬）＝１０月２８日、栗東トレセンデビューから２着、１着、２着と堅実な走りをみせるメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）は、坂路で６５秒５―１５秒６。軽快な身のこなしで状態は良さそう。本田調教師は「実が入ってくればもっといいけど、それでも予定通りに来てくれている。前走も悲観する内容ではなかった」