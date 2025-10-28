28日あさの鹿児島県内は各地で今季一番の冷え込みとなりました。 28日あさの県内は放射冷却の影響で冷え込みが強まり、最低気温はさつま町柏原で7.1度、伊佐市大口で7.2度、霧島市溝辺で8.8度など今季県内で初めての一桁台を観測しました。 伊佐市の羽月西小学校では、今週から上着を来て登校する子どもたちが増え始めました。 「寒かった。手が冷たかった」 「(寒くて)起きられなかった。冬とか秋が来たんだと思った」 「あ