10代の少女に性的暴行を加えた疑いで、元鹿屋市議の76歳の男が逮捕・送検されました。 不同意性交の疑いで逮捕・送検されたのは鹿屋市上野町の元鹿屋市議で無職・中牧和美容疑者(76)です。 鹿児島県警によりますと中牧容疑者は今年4月中旬、県内の屋内で面識のある10代の少女に性的暴行を加えた疑いがもたれています。 4月下旬に少女の関係者から「被害少女から『面識のある男性から乱暴された』旨の相談を受けた」と警察に届け