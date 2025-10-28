現職と新人5人が争った長野市長選で再選を果たした現職の荻原健司さんに当選証書が手渡されました。市長選当選後、初登庁となった荻原さん。集まった職員や市民に拍手で迎えられました。長野市長に再選荻原健司さん「負託をいただいた以上は丁寧な市政運営・説明責任を果たしながら今回の政策をしっかりこの4年間で実現させていきたいと思いますので何卒お力添えをお願いいたします」26日、投開票の長野市長選挙では、荻原さんが