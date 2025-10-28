２７日、ＲＣＥＰ首脳会議に出席した李強氏。（クアラルンプール＝新華社記者／翟健嵐）【新華社クアラルンプール10月28日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は27日、マレーシア・クアラルンプールで第5回地域的な包括的経済連携（RCEP）首脳会議に出席した。