【新興国通貨】ドル人民元は７．１０００台まで一時下落、約１年ぶりドル安圏＝中国人民元 米中関係改善期待に加え、中国人民銀行の対ドル基準値が昨日よりもさらに元高となる７．０８５６に設定されたことで、ドル安元高が進行。一時約１年ぶりドル安圏ん所７．１００９を付けた。対円では今日の円高進行を受けて２１.４３５まで元安円高。 USDCNY 7.1025CNYJPY 21.462