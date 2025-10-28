２６日、敦煌莫高国際空港に到着した敦煌−ハミ線冬ダイヤ期間の第１便。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌10月28日】中国で26日、甘粛省の敦煌と新疆ウイグル自治区の哈密（ハミ）を結ぶ路線が、初めて冬ダイヤ期間に就航した。地域航空会社の華夏航空が毎週月、水、金、日曜にそれぞれ1往復運航する。敦煌莫高国際空港は同日より冬期ダイヤで運航を開始した。18路線が就航し、17都市と結ばれ、旅行客の移動を支える