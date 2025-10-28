◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦にリリーフ登板。1回2/3を1安打無失点と好リリーフ見せた。WS初登板で、メジャー1年目でのWS登板は、日本投手としては07年の松坂大輔と岡島秀樹（レッドソックス）、昨年の山本由伸（ドジャース）に次ぐ4人目となった。WS初登