東京・新宿区で、ホテルから少女と出てきた男性に暴行を加え現金を奪った疑いで、男ら8人が逮捕された。新宿区百人町の路上で暴行高橋和真容疑者ら8人は2025年2月、新宿区百人町の路上で、50代の外国人男性に殴る蹴るなどの暴行を加え全治1カ月の重傷を負わせたうえ、現金およそ110万円の入ったリュックサックを奪った疑いがもたれている。高橋容疑者らは、売春をもちかけた知り合いの未成年の少女とホテルから出てきた男性に「買