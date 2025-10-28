「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が八回１死一、二塁のピンチでワールドシリーズ初登板。勝ち越しを許さず、本拠地が盛大なロウキコールに包まれた。大谷の一発で同点に追いついた直後の八回、ドライヤーが失策と安打で１死一、二塁のピンチを招いた。ここでロバーツ監督はベンチを出て交代を告げた。ブルペンから走ってマウンドに向かった佐々