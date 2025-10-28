タイの若手ボーイズグループ・BUS because of you i shine（通称BUS）。2025年は大阪・関西万博のタイパビリオン前ステージで日本初のパフォーマンスを披露、さらに日本とタイで開催された「SUMMER SONIC 2025」に出演するなど、話題が尽きない彼らの初冠番組『Bussing Thailand』がTELASAで配信中だ。©SONRAY MUSIC歌って踊れるボーイズグループ、ガールズグループが隆盛を極めるタイの音楽シーンにおいて、2023年12月にデビ