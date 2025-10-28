【「ありす、宇宙までも」書店フェア】 開催日時：10月29日より順次開催 【拡大画像へ】 小学館は、「マンガ大賞2025」を受賞した売野磯子氏のマンガ「ありす、宇宙までも」の最新5巻を10月30日に発売する。価格は770円。 発売を記念して、全国のフェア参加書店にて「ありす、宇宙までも」のコミックスを1冊購入するごとに、作中の明言を使用した「名言しおり」がもらえる書店フェアを10