東京電力は柏崎刈羽原発6号機について、28日午前、再稼働の技術的な準備が整ったことを発表しました。東京電力は柏崎刈羽原発6・7号機の再稼働を目指しています。当初は7号機の再稼働を優先し、技術的な準備は終えていましたが、テロ対策施設の完成が間に合わないことから6号機を優先するよう方針を変えました。その6号機について28日午前、東京電力は「原子炉の起動にあたっての技術的な準備は整った」と発表しました。発電所の稲