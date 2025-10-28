横浜FCスタジアムMCの三田萌日香さんが25日に自身のX(旧ツイッター/@_fl_monika)を更新し、柏レイソルのPRアンバサダーである石崎日梨さんとのツーショットを披露した。横浜FMは同日に三協フロンテア柏スタジアムで行われたJ1第35節で柏と対戦。MF山田雄士とMF仲間隼斗のゴールにより、ホームの柏が2-0の勝利を収めた。三田さんは「柏のスタジアム初めて行ったけど、凄く近くて見やすくてワクワクした そして、#柏レイソル