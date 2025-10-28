パシフィックコンサルタンツ株式会社は10月28日（月）、千葉県長生郡睦沢町にある「むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅・つどいの郷」に車中泊スペースを開設したと発表した。10月から有料予約制で営業を始めている。 むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅・つどいの郷は、千葉県道150号大多喜一宮線沿いに位置する。地元野菜を扱う直売所、レストラン、天然温泉を備える。無料ドッグランも併設