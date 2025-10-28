●『緊急取調室』第5シーズンからクイズを出題 テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00〜21:54)の第2話が、23日に放送。本記事では第2話からクイズを出題! あなたは、この難問をいくつ解決できるのか!?『緊急取調室』第5シーズン第2話「鈍色の鏡」あらすじ再開発計画をめぐる国家プロジェクトの幹部2名に続き、番組内で犯人を挑発した人気キャスター・倉持真人(山本耕史)の実父である磯貝信吾(竜雷太)が、同様