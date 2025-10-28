カイノス [東証Ｓ] が10月28日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比9.7％減の4.2億円に減り、通期計画の8.5億円に対する進捗率は5年平均の56.5％を下回る50.2％にとどまった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比19.2％増の4.2億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)