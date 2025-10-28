『ちいかわレストラン』で“討伐フェア”スタート『ちいかわの「あ・く・む」のカラフルドリア』など全11品【写真99枚】かわいい！『ご機嫌なあのこのパンケーキ』ほかメニュー一覧パルコは、池袋PARCO 本館7F THE GUEST cafe&dinerにて、常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」を開催中。11月27日より新たなフェア “討伐フェア” がスタートする。同店は、幅広い層のファンが楽しめるよう“ファミリーレストラン”を