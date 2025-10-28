LAPONEグループ所属アーティスト5組が大阪・関西万博に集結した『Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -』の裏側の様子が、「Leminoプレミアム」で11月20日午後7時より独占配信されることが決まった。【写真】JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEの普段見ることのできない姿『Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -』は、万博のEXPOアリーナ「Matsuri」で10月5日に開催され、LAPONEグループに所属する5組、JO1、INI、DXTEEN