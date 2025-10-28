宮崎銀行 [東証Ｐ] が10月28日昼(12:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の83億円→96億円(前年同期は71.2億円)に15.7％上方修正し、増益率が16.4％増→34.7％増に拡大し、10期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の152億円(前期は139億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 貸出金利息や有